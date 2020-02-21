Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню работников ЖКХ, сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

Первый такой переход прошел почти 60 лет назад — в январе 1961 года — по инициативе учителя физкультуры яшкинской школы Павла Елизаровича Литвинова.

Участниками мероприятия тогда стали 19 человек (сам преподаватель и старшеклассники). Тогда, в 1961 году, выпускники средней школы приняли решение дойти на лыжах до Томска, чтобы познакомиться с городом, где они намерены были получать профессиональное образование.

В 2008 году по инициативе одного из участников первого перехода Анатолия Болтовского, который связал свою жизнь с ЖКХ Кузбасса, и его коллег-коммунальщиков (Михаил Сергеев, Юрий Титов) акция возобновились. И в 2020 году она проводится уже седьмой раз (шестой — с момента возобновления).

В переходе будет участвовать 35 человек. Это работники и ветераны ЖКХ Кузбасса, студенты-коммунальщики и по традиции школьники Яшкинского района.

Если в середине прошлого века спортсменам приходилось идти по целику и переход занял трое суток, теперь лыжню нарезает привлеченный снегоход, который будет ехать перед участниками акции. Кроме того, для безопасности участников предусмотрено сопровождение полиции и службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения, горячее питание, определено место ночевки в п. Усть-Сосновка.

Начался переход с парада открытия на площади перед администрацией в пгт Яшкино. На протяжении всего маршрута запланировано возложение венков к обелискам (пгт Яшкино, д. Ботьево, п. Ленинский, д. Вершинино, г. Томск).

После полудня 22 февраля переход финиширует в поселке Вершинино Томского района Томской области, где участников встретит замглавы района.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.