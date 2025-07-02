Губернатора Кузбасса сегодня во время прямого эфира в соцсетях спросили о возвращении льгот на проезд для отличников. На что Илья Середюк ответил, что в этом плане пока взят тайм-аут для того, чтобы дать не просто льготы, а разработать целую программу для поощрения тех, кто лучше всех учится или показывает блестящие успехи в спорте, культуре и других областях.

Для этого в регионе по поручению губернатора прошли масштабные опросы. На основе этого и был создан проект.

– Ребята просят добавку к стипендии, скидки на междугородние переезды. Собрались на «Динотеру» всей семьей, ребята хотят получить скидку. Бесплатные билеты на театральные и цирковые представления. То есть не только проездные. Проездные значатся. Это у меня собрано пять основных желаний, на что нужно обратить внимание и с помощью чего мотивировать. Отправлять отличников в санатории и лагеря, региональные, федеральные. И также отправлять на различные мероприятия федерального и сибирского уровня, что тоже полезно, это новые компетенции, кругозор, новые контакты, – рассказал Илья Середюк.

Часть льгот действует. 116 млн рублей выделяется из бюджета региона на поощрения для отличников и победителей различный конкурсов, из этой суммы возмещают часть затрат на обучение в колледжах и техникумах.

Новая программа поощрений сейчас на финальной стадии разработки.

– К началу нового учебного года мы ее и презентуем, и, надеюсь, успеем ее запустить, – отметил губернатор.

Подписаться на телеграм-канал губернатора.