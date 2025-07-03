Проект, вошедший в число победителей конкурса «Гранты.ФМ» Фонда Мельниченко, стартовал с тематического квиза для детей с ограниченными возможностями здоровья «Знатоки мультфильмов». Он прошел в городе Полысаеве Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на базе инклюзивного центра детского творчества «Мы вместе». В нем приняли участие ребята в возрасте от 7 до 12 лет. Путешествие по выдуманным мирам помогло юным гостям почувствовать себя настоящими героями захватывающих сюжетов.

«Проект «Инклюзивный наставник» направлен на организацию совместного досуга для детей с ограниченными возможностями. Они общаются и играют вместе с другими ребятами. Это объединяет их, способствует формированию крепких дружеских отношений в будущем. Участники проекта учатся толерантности, взаимопониманию», – отмечает участница проекта Ксения Гончарова.

Тематический квиз – это только начало создания инклюзивного пространства в Ленинском-Кузнецком муниципальном округе. Реализация проекта-победителя рассчитана на несколько месяцев. Следующее мероприятие пройдет в июле.

«Отправить заявку на «Гранты.ФМ» Фонда Мельниченко может абсолютно каждый. Если есть идея и вы видите в ней перспективу, то этот конкурс – отличная возможность заявить о себе. Онлайн-обучение, профессиональные спикеры и хорошая теоретическая база помогут грамотно оформить заявку и повысить свой опыт в проектной деятельности. Для меня победа в конкурсе стала ключом к созданию важного социального проекта. Чем ближе узнаешь детей с ограниченными возможностями, вникаешь в их проблемы, тем лучше понимаешь, как необходимы им помощь и поддержка», – делится руководитель проекта «Инклюзивный наставник» Никита Щербинин.

Напомним, в этом году 13 кузбасских проектов стали победителями конкурса. Принять участие в нем могут коммерческие и некоммерческие организации, муниципальные учреждения, местные общественные организации, инициативные группы граждан, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Подготовить конкурентоспособную заявку и получить обратную связь на свою проектную идею участникам помогают онлайн обучение и очные экспертные сессии, которые проходят в рамках «Грантов.ФМ». Инициативы соискателей поддерживаются на стадии подготовки заявки, что помогает сразу погрузиться в логику проектного подхода и создать выигрышную заявку.

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