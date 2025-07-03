В слете участвуют свыше 200 активистов, лидеров студенческого самоуправления, победителей конкурсов профессионального мастерства и спортивных турниров. Они составят проекты по нескольким направлениям, таким как «Наука», «Творчество», «Медиа» или «Патриот». Также студенты-активисты разработают планы на следующий учебный год. Кроме того, они встретятся с председателем Комитета семей воинов Отечества Ленинского района Кемерова Жанной Тульновой, на мастер-классах научатся плести маскировочные сети и познакомятся с азами фехтования.

«Студенческий слет — это уникальная возможность для самореализации и творческих экспериментов. Мы в Кузбассе создаем условия, чтобы молодежь могла воплощать в жизнь свои проекты и идеи», – сказал глава региона Илья Середюк.

На слете 50 выпускников техникумов и колледжей, зарекомендовавших себя как лидеры студенческого самоуправления, будут награждены премиями губернатора.

Фото: пресс-служба АПК