Губернатор Кузбасса прокомментировал отставку регионального министра транспорта

Илья Середюк отметил, что даже в отсутствие министров ведомства продолжают работать в штатном режиме, так как есть заместители и другие специалисты.

«На сегодняшний день у нас вакантны должности министра угольной промышленности, министра труда и социальной защиты, министра здравоохранения, министра транспорта, заместителя губернатора по внутренней политике. По всем этим должностям есть потенциальные кандидаты, не по одному на каждую позицию. С ними проводятся собеседования», – отметил губернатор.

Илья Середюк выразил надежду, что в течение этого месяца все кандидатуры будут согласованы и перечисленные министерства обретут своих новых руководителей.