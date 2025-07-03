В Кузбассе завершился первый сезон работы «Профкоманды.ФМ»

Подведены итоги первого сезона работы Профкоманд Фонда Мельниченко. В течение месяца ребята занимались благоустройством городских территорий, а также проходили экскурсионную стажировку на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс».

– Проект «Профкоманды.ФМ» ежегодно объединяет активных, целеустремленных, неравнодушных ребят, которые стремятся привнести что-то полезное в территории, где они проживают. Нам важно поддержать их, дать правильный ориентир и привлечь интерес к профессиям угольной отрасли. Программа проекта дает возможности сбалансировать социально-полезный труд и помочь с выбором будущей специальности, – отмечает директор направления «Образование» Фонда Мельниченко Александра Диденко.

В этом летнем сезоне Профкоманды.ФМ ведут работу по уборке, озеленению и благоустройству территорий в городах Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Белово, Киселевск, а также в Беловском и Прокопьевском муниципальных округах. Отличившиеся активисты проходят экскурсионную стажировку на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс», которая действует в городах Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Белово и Киселевск.

В июне 13 ребят получили возможность попробовать свои силы в должности специалистов, менеджеров, секретарей, архивариусов на шахте имени С.М. Кирова, шахтоуправлении имени А.Д. Рубана, Разрезоуправлении, Обогатительной фабрике, Производственно-транспортном управлении, «Спецналадке», Теплосиловом хозяйстве, а также в Центре подготовки и развития персонала.

За ребятами закрепили наставников, которые познакомили своих подопечных с особенностями работы производственных и сервисных предприятий. Опытные кураторы ставили посильные задачи, помогали с их выполнением и отмечали полученные знания и навыки юных коллег в специальных профкнижках. За время стажировки подростки успели погрузиться в жизнь Компании и стали ее частью.

– Спасибо Фонду Мельниченко и СУЭК-Кузбасс за предоставленную возможность почувствовать себя настоящим взрослым и получить необходимый опыт для выбора будущей профессии. Я проходила стажировку в Производственно-транспортном управлении. Там я узнала о трех специальностях: архивариус, секретарь руководителя и маневровый диспетчер. Мне все очень понравилось, хочу вернуться в следующем году, – делится эмоциями участница проекта «Профкоманды.ФМ» Алена Чекунова.

Итогом стажировки стали индивидуальные проекты, которые были представлены ребятами в виде презентаций и видеороликов. Жюри, в состав которого вошли работники Компании, высоко оценило старания ребят.

Работа в Профкомандах продолжится в июле и августе. В эти же летние месяцы юные активисты смогут погрузиться в мир угледобычи, что, возможно, в будущем станет отправной точкой в выборе их профессии.

Напомним, что Правительство Кузбасса и территории присутствия «СУЭК-Кузбасс» с 2013 года активно участвуют в программах временного трудоустройства подростков в летний период. За это время совместными усилиями власти и угольщиков удалось трудоустроить почти 20 тысяч кузбасских ребят.

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Фото: пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»