Илья Середюк поручил отремонтировать двор на Ленинградском проспекте в Кемерове

Кемеровчане сообщили, что последние несколько лет на просьбы привести двор в порядок власти отказывают, ссылаясь, что ожидается капитальный ремонт, которого по факту нет до сих пор.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, которому дозвонился глава региона, пояснил, что ремонт постоянно откладывается из-за его дороговизны.

«Ремонт этого двора стоит 56 млн рублей, сделать сразу его не получается. Рассматриваем вариант разбить работы на этапы», – сказал градоначальник.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил начать первый этап ремонт уже в этом году и завершить работы в 2026-м.