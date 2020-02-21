Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе отчётной пресс-конференции «500 дней. Время новых побед» рассказал о реализации национальных проектов в регионе.

Напомним, Кемеровская область участвует в 12 федеральных нацпроектах – «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Экология», «Наука», «Культура» и других.

По словам губернатора, в рамках нацпроектов развиваются не только крупные города региона, но и малые, и отдалённые населённые пункты.

«В национальном проекте «Образование» мы строим школы и детские сады в удалённых деревнях. Причём для деревень мы увидели интересный эффект, и эту программу будем дальше развивать, мы к ней присоединились ещё и своим бюджетом. Мы проанализировали всю предыдущую ситуацию: стоит только из деревни забрать школу, как деревня прекращает своё существование. Этот эффект известен всем. Теперь мы уже школу в деревне строим по-другому, мы строим вокруг большую территорию, большие спортивные площадки. И создаём режим доступа на эту территорию для жителей деревни. Также внутри школы выделяем зоны, в которые может быть обеспечен доступ жителей, например, зона конференц-зала», — рассказал Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что такой подход не мешает процессу обучения, но делает из школы центр притяжения, центр развития.

Однако в реализации национальных проектов есть ряд сложностей. В числе проблем Сергей Цивилев назвал отсутствие строительных мощностей, правильных проектных мощностей. Также власти региона учатся правильно составлять техзадание, решают проблемы дедлайнов во время строительства и кадровую проблему, особенно в удаленных населенных пунктах.