Сегодня на большой пресс-конференции губернатор заявил, что с остановкой в 1989 году строительства ГЭС программа по консервации не была выполнена.

«Этот объект имеет серьезную техногенную опасность. Нам надо было принять решение, что же делать с этим объектом: то ли демонтировать, то ли достраивать», — сказал Сергей Цивилев.

Для изучения вопроса пригласили специалистов РусГидро и ученых в сфере гидротехнических сооружений. Весь прошлый год они занимались подготовкой технико-экономического обоснования по этому проекту, предстояло провести исследования в течение года, т.е. «пройти весь цикл».

«В конце декабря прошлого года институт представил нам отчет по технико-экономическому обоснованию, в котором говорилось, что это гидротехническое сооружение экономически выгоднее достроить, чем его разрушать», — отметил губернатор.

Он признался, что поначалу его удивило, что при таком большом водохранилище спроектирована не такая мощная станция. В проекте она рассчитана всего на 300 мегаватт. И его уже не изменить. Если только за счет более мощных турбин, и то не намного: примерно от 330 до 390 мегаватт.

«Стали разбираться. Изначально объект строился как экологический проект, чтобы следить за качеством воды, регулировать воду в реке», — отметил губернатор.

Водоем (15 км в ширину, 122 – в длину, средняя глубина 17, 5 м, максимальная — 52 метра) должен был собирать воду не за счет потоков реки, а за счет паводков. Тем самым создавались запасы пресной воды. Если летом, к примеру, воды не хватает в реке, то ее можно было бы пополнять. А сейчас летом некоторые водоканалы вынуждены увеличивать выносной водозабор, потому что река мелеет, а в паводки ощущаются излишки воды. А ведь к 2050 году пресная вода станет одним из важнейших востребованных мировых ресурсов.

«В стадию проекта перешли с оценки воздействия на окружающую среду. Это важнейшее направление в принятии дальнейшего решения, — отметил губернатор. — Когда проект пройдет экспертизу, будем понимать сметную стоимость, заниматься поиском инвестиций. Предварительно видим, что возможность привлечения ресурсов есть».