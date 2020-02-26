Днем сегодня, 26 февраля, в Кузбассе произошло землетрясение. Его эпицентр находился неподалеку от Краснобродского, а магнитуда составила 3,9.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, сейсмическое событие произошло в 14:41 по местному времени. Его интенсивность составила 4,7 баллов (из 12) по шкале Медведева-Шпонхойера, что классифицируется как довольно сильное. Магнитуда – 3,9.

Эпицентр подземного толчка, согласно координатам, находился в непосредственной близости от разреза, однако в данном случае его причиной стали не взрывы, а естественные причины.

Напомним, в феврале также естественные причины были и у землетрясения, которое произошло рядом с горнолыжным курортом Шерегеш. Тогда магнитуда составила 3,7.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».