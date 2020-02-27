Зима в этом году выдалась мягкая. Как рассказали в Кемеровском ГЦМС, единственным холодным месяцем, по сути, был ноябрь. Среднемесячная температура в декабре, январе и, уже можно сказать, в феврале, оказалась выше нормы.

«В последние дни февраля погода будет неустойчивая, – предупреждает начальник отдела гидрометеобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова. – Уже сегодня во второй половине дня начнется усиление ветра до 5-10 м/с, на последующие ночи прогнозируем усиление до 18 м/с. Дальше – 15-20 м/с. Начнутся осадки в виде снега, мокрого снега, метели, гололедные явления. Ночные температуры поднимутся до минус 4-9 градусов, дневные – слабоотрицательные и слабоположительные: где-то от 0 до минус 2 градусов».

Первый день весны в Кузбассе будет теплым и солнечным, да и ветер к 1 марта должен утихнуть, обнадеживает Светлана Наумова. По предварительному прогнозу, среднемесячная температура в марте будет на 1-2 градуса выше нормы, осадки – около нормы.

«У наших предков считалось, что после Сретения (15 февраля), когда зима встречается с весной, больших холодов не бывает, – рассказывают в новокузнецкой гидрометслужбе. – Раньше это утверждение действовало только для европейской части России, в Сибири март по праву считался зимним месяцем, нередко температура в марте опускалась до минус 25-30 градусов. Но зима 2019-2020 годов на территории Сибири показывает, что действительно по предварительным прогнозам больших холодов не предвидится».

В то же время осадков за нынешнюю зиму выпало значительно больше нормы. Это в совокупности с высокими температурами может спровоцировать ранний паводок. В Кузбассе к нему уже начали готовиться.