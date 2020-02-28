Сегодня около 08:05 на 20 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» произошло столкновение минивэна «Тойота Ноа» и автомобиля ГАЗель. На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Беловскому району.

Предварительно установлено, что водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ГАЗелью. В результате ДТП погибли 4 человека: водитель и два пассажира минивэна, а также пассажир грузового автомобиля. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлен водитель ГАЗели.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений.