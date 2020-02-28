Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля. Он дает возможность любому человеку в возрасте от 21 года до 55 лет и со средним профессиональным или высшим образованием проявить свои знания, навыки и, конечно, лидерские качества.

Проводит конкурс по поручению президента Владимира Путина автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Зарегистрироваться на участие можно за любой регион, с которым будущий политик намерен связать свою деятельность.

За первые сутки с начала старта на сайте зарегистрировались более 8 тысяч человек. И это количество продолжает увеличиваться с каждым днем. Каждый участник должен создать на сайте конкурса свой профиль, указать свои достижения, цели, а также раскрыть мотивацию в общественно-политической деятельности. Продолжится регистрация до 18:00 16 марта.

Следующий этап – заочный. Он пройдет в марте–апреле 2020 года. По итогам выполнения дистанционных заданий будут определены полуфиналисты. Затем – живое общение, и в финал выйдут 500 человек. Победители получат персонального наставника конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

Кроме того, на сайте конкурса доступна опция поддержки участника. Это может сделать каждый гражданин России, достигший возраста 18 лет и прошедший регистрацию на сайте. Если Вы знаете участника конкурса, знакомы с его проектами или общественно-политическими целями и считаете, что он достоин стать победителем, найдите на сайте его профиль и проголосуйте за него. Сделать это можно до 19 марта и только один раз. Изменить выбор нельзя. Организаторы заверяют, что голоса поддержки могут быть учтены при подведении итогов отдельных заданий конкурса «Лидеры России. Политика».