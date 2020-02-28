В Яшкинском районе судебные приставы закрыли помещения кухни и столовой в общеобразовательной школе. Причиной приостановления эксплуатации помещений стало превышение допустимой концентрации радона.

В пресс-службе УФССП России по Кемеровской области рассказали, что во время плановой проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, максимальная среднегодовая эквивалентная равновесная объёмная активность радона в воздухе была выше нормы, что создавало непосредственную угрозу здоровью и жизни детей и работников школы.

В итоге Яшкинский районный суд приостановил деятельность столовой и помещений кухни на 50 суток.