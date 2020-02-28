Сергей Цивилев осмотрел площадки спортивных объектов, где ведутся строительные и отделочные работы. Это спорткомплексы «Металлург» и «Электрон».

Стадион «Металлург» был построен в 1951 году. За это время база полностью износилась. Поэтому было принято решение провести модернизацию стадиона и построить физкультурно-оздоровительный комплекс. На эти цели направлено более 1 млрд рублей по государственной программе Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2021 гг. Открытие запланировано на август 2020 года.

На стадии проектирования спорткомплекса общественность предложила основное направление объекта – организация тренировок и соревнований граждан с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим специалисты продумали все тонкости, которые обеспечат доступность всех групп населения, в том числе инвалидам.

Проектом предусмотрено обустройство плоскостной части стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса. Плоскостная часть включит в себя четыре круговые беговые дорожки длиной 400 метров, шесть прямых беговых дорожек длиной 100 метров, площадку для уличных тренажеров, площадку для воркаута, две площадки для мини-футбола с искусственным газоном, место для прыжков в длину, площадки для баскетбола, волейбола, тенниса, для экстремальных видов спорта, а также велосипедную дорожку, лыжную трассу, игровое футбольное поле. Также будут обустроены три трибуны на 1000 мест, хозяйственный корпус, контрольно-пропускной пункт, парковка.

Физкультурно-оздоровительный комплекс будет состоять из трех корпусов: здания с бассейном (корпус № 1) и зданий физкультурно-спортивных залов (корпус № 2 и № 3). Здания соединят теплые переходы.

Комплекс позволит региону претендовать на право проведения международных и всероссийских соревнований по 50 видам спорта: футболу, баскетболу, плаванию, волейболу, флорболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, боксу, киокусинкай карате, кикбоксингу, тайскому боксу, дзюдо, самбо, вольной борьбе, настольному и большому теннису, рукопашному бою, пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, гиревому спорту, смешанным боевым единоборствам (ММА), танцевальному спорту, велоспорту, спорту с ПОДА (бочча, дартс, плавание и т.д.) и др. На базе данного объекта рассматривается проведение различных региональных соревнований, в том числе Спартакиады ГТО среди трудовых коллективов Кузбасса.

«Город Белово находится в центре транспортной развязки СФО, является привлекательным местом для проведения соревнований среди спортсменов не только России, но и стран ближнего зарубежья. Современный спорткомплекс «Металлург» позволит проводить спортивно-тренировочные сборы для команд олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта, что сделает загруженность объекта круглогодичной. Уникальность объекта в том, что это единственный за Уралом центр подготовки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Город Белово уже подал заявку на проведение Парауниверсиады в 2021 году», – отметил Сергей Цивилев.

Губернатор также побывал в спорткомплексе «Электрон», где работы по капремонту находятся в стадии завершения. Этот объект с крытым легкоатлетическим манежем и хоккейной коробкой общей площадью 2116,1 кв. метров был построен в 1978 году. С тех пор капремонта здесь не проводилось.

К работам строители приступили в 2018 году. Специалисты восстановили гидроизоляцию трибун, установили пластиковые кресла, заасфальтировали площадки и установили новую хоккейную коробку, провели ремонт зала тайского бокса, легкоатлетического манежа, подтрибунных помещений, холла, административного корпуса. Кроме того, обновлен фасад, восстановлены водостоки и эвакуационные пожарные лестницы, проведена замена въездных ворот, оконных блоков и откосов, а также систем вентиляции, отопления, водоснабжения, электроснабжения, видеонаблюдения, противопожарной системы.

По госпрограмме «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2024 годы на капремонт выделено 96 млн 794 тыс. рублей.

На базе «Электрона» занимаются более 1200 человек по следующим видам спорта: легкая атлетика, тайский бокс, вольная борьба, бокс, шахматы, хоккей, велосипедный и танцевальный спорт. Здесь же расположен центр тестирования ГТО.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.