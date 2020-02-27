Каждый может купить или сделать своими руками подарок фронтовику. Немного разноцветных лоскутов, ниток и море сердечного тепла – вот составляющие душевного подарка. В социально-реабилитационном центре «Уютный дом» ребята готовят сюрприз своему подшефному ветерану.

Но порадовать решили не только его. Подарков, сделанных своими руками, будет несколько. И вручить их хотят лично. Это будет продолжением работы по патриотическому воспитанию, которой в центре «Уютный дом» уделяют серьезное внимание.

Инициатива объявленной акции «Собери подарок ветерану» исходила от городского Совета ветеранов войны и труда. Предложение поддержали в комитете соцзащиты населения, бросив клич по своим подведомственным организациям. Ведь даже в самые тяжелые годы люди помогали тем, кто за них сражался.

Совет ветеранов планирует собрать 10 посылок. Всего в рамках акции в городе намерены подготовить 110 подарочных наборов. В списке адресатов – 93 новокузнецких ветерана и 17 военнослужащих, проходивших службу в годы войны. Ребята из центра «Уютный дом» уже стараются красочно тематически оформить свои подарки и надеются, что к ним присоединятся и другие новокузнечане.

Все, кто откликнется, могут приносить свои подарки для ветеранов в комплексные центры социального обслуживания города.

Время для сбора подарков – 4 недели. Затем соцработники сформируют из них посылки и в течение месяца перед юбилеем Победы доставят всё получателям.