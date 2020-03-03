В рамках взаимодействия губернатора Кузбасса с ОАО «РЖД» и угольными компаниями удалось достичь договоренностей о формировании конкурентоспособных ценовых условий перевозок энергетического угля на фоне негативной рыночной конъюнктуры.

Напомним, на прошлой неделе в Москве состоялось заседание рабочих групп Государственного совета РФ по направлениям «Энергетика» и «Транспорт». Там Сергей Цивилев, который является руководителем рабочей группы по направлению «Энергетика», отметил, что несмотря на то, что угольная отрасль в настоящее время переживает спад в связи со снижением цен на этот вид топлива, мировой спрос на уголь не сокращается, более того, прогнозируется рост потребностей стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

По итогам совместного заседания было решено рекомендовать Министерству транспорта РФ и ОАО «РЖД» восстановить объем инвестиций в развитие Восточного полигона на 2021 и 2022 годы, рекомендовать Минтранспорта РФ, Минэнерго РФ, ФАС, ОАО «РЖД» согласовать порядок объективного распределения провозной способности из Кузбасса на восток пропорционально мощности портов, предусмотреть на весь 2020 год максимальную скидку к плате за перевозки российского угля в западном направлении, без дополнительных условий, с возможностью продления.

В результате ОАО «РЖД» приняты решения о максимальном снижении тарифов на экспортные перевозки углей энергетических марок из основных угледобывающих регионов России до конца 2020 года:

— в направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) при расстоянии перевозки свыше 3000 км – скидка 12,8%;

— в направлении российско-казахстанских пограничных передаточных станций при дальнейшем проследовании погранпереходов с Китаем – Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос – скидки 25% при расстоянии перевозки до 3000 км и 12,8% при расстоянии перевозки свыше 3000 км.

В условиях сложившейся ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке специальные тарифы будут действовать без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами.