Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию, в которых были учтены все ключевые предложения профильной рабочей группы. Они охватывают довольно широкий спектр тем, от упоминания в Конституции Бога до новых ограничений для чиновников.

В числе внесенных президентом поправок содержится и положение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. Эту норму ранее предложил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его оценке, это должно пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Владимир Путин, комментируя предложение, заявил рабочей группе, что идея защищать семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной. Глава государства подчеркнул, что пока он президент, в России не будет родителя номер один и номер два – «будет папа и мама».

Другой блок поправок касается социальной темы. Владимир Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий не реже раза в год, а также повышение пособий и других соцвыплат. Кроме того, государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав», — подчеркивается в поправках.

Как объяснили в рабочей группе, основной закон в обновленной редакции становится долгосрочным договором между властью и обществом, детализирующим социальные обязательства государства вне зависимости от экономической ситуации.

Источник - "Российская газета".