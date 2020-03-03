В Кемеровском детском технопарке «Кванториум 42» состоялись вторые Открытые соревнования мобильных роботов. В этом году участие приняли 82 школьника со всей области.

Движение по заданной траектории за ограниченное время и выбивание кегли определенного цвета… Но у юных инженеров-конструкторов было время хорошо подготовиться: 1,5 месяца они оттачивали движения роботов дома.

Организаторы вносят изменения на месте, которые невозможно предугадать заранее. Участники настраивают своих роботов под заданные условия здесь и сейчас. Если судьи определили несколько участников с идеальным результатом, решающим критерием становится время, за которое они справились с заданием. На кону 3 медали по каждому направлению, диплом и кубок губернатора Кузбасса.

Автор: Виктория Тимкина