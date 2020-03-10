На расширенном совещании с участием руководителей областных и федеральных ведомств, а также региональных застройщиков, Сергей Цивилев сообщил о создании координационного штаба по управлению строительством на всей территории Кузбасса.

«Штаб создается для координации застройщиков, работающих на объектах всех форм собственности: федеральной, областной, муниципальной, частной. Цель — ликвидировать все бюрократические проволочки, необоснованно задерживающие строительство. Со всеми вопросами, тормозящими работу на всех этапах строительства, можно будет обратиться на «горячую линию» для оперативного реагирования», — заявил глава региона.

Полностью штаб будет сформирован до конца этой недели. В него войдут три заместителя губернатора: Вячеслав Телегин, Глеб Орлов, Андрей Малахов, председатель Законодательного Собрания Кузбасса Вячеслав Петров, а также главы городов и районов и другие представители ведомств.

«Сегодня перед Кузбассом стоит серьезный вызов — мировой кризис в угольной отрасли. Мы ищем новые пути для стабильного развития региона и считаем, что именно строительство должно выйти на первый план, стать основной площадкой для инвестиций и создания новых рабочих мест. Наша задача, объединившись и соблюдая все нормы закона, вести строительство экономически обоснованно и эффективно для всего Кузбасса», — подчеркнул губернатор.

Особое внимание губернатор попросил уделить вопросу привлечения проектировщиков и строителей из Кузбасса, с которыми можно более оперативно решать проблемные вопросы. Таким образом, финансирование масштабных инфраструктурных проектов будет приносить максимальную пользу именно Кемеровской области.

На заседании штаба участникам были презентованы проекты строительства и благоустройства ключевых объектов к 300-летию открытия Кузбасса на проспекте Притомском города Кемерово. На этом участке будет построено более 30 объектов – все они должны быть сданы в 2020-2021 гг. О строительстве и благоустройстве ключевых объектов к 300-летию открытия Кузбасса в центральной части Кемерова рассказал глава города Илья Середюк.

Весной 2020 года планируют завершить строительно-монтажные работы в ТЦ «Лето», в мае-июне приступят к благоустройству территории от Президентского кадетского училища до озера Красного – ремонтные работы пройдут в пять этапов, ориентировочная стоимость реализации объекта составит 5,6 млрд рублей.

В текущем году введут в эксплуатацию шесть жилых домов в микрорайоне № 15 А Центрального района города (четыре дома построит АСО «Промстрой», два – ООО СЗ «Програнд»). ООО «Кемеровогражданстрой» в декабре 2020 года завершит строительство детского сада на 258 мест.

В июне 2020 года планируют приступить к строительству общеобразовательной школы на 1050 мест.

Как доложил Середюк, вдоль проспекта Притомского, близ здания МЧС, построят автосалон «КИА Центр» – строительно-монтажные работы завершат летом 2021 года, собственник автосалона заверил, что территория также будет благоустроена.

В 2020 году приступят к благоустройству набережной вдоль реки Томь и по проспекту Притомскому, в том числе строительству площади для проведения массовых мероприятий «Московская» (окончание проектирования намечено на апрель 2020 года). Близ нее уже развернули строительство ледового дворца «Кузбасс» на 6 тыс. мест (окончание работ – декабрь 2020 года), спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» на 6 тыс. мест (окончание работ – июль 2021 года). Также будет построен торгово-развлекательный комплекс. В марте-апреле проведут торги на земельный участок, к разработке концепции приступят в мае 2020 года.

Глава рассказал об устройстве технологического проезда вдоль проспекта Притомский для разгрузки от грузового транспорта с основной дороги. До конца марта текущего года строители готовы отсыпать территорию технологического проезда, следующим этапом планируется построить полноценную дорогу-дублер.

На сегодня в стадии завершения находится подготовка площадки для строительства здания Арбитражного суда, само здание – в процессе проектирования.

На совещании также обсудили строительство и сроки введения в эксплуатацию ливневого коллектора и теплотрассы вдоль проспекта Притомского, возведение здания инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кемерово.

В микрорайоне № 7 Б Центрального района города к концу лета 2021 года закончат строительство общеобразовательной школы на 1225 мест с универсальным спортивным блоком на 170 посещений в смену, в июне 2020 года введут детский сад на 200 мест № 12, также приступят к строительству детского сада на 200 мест № 11.

Напомним, уже в июле 2020 года будет введен пешеходный мост через реку Искитимка. Параллельно оборудуют подъезды к объекту и благоустроят территорию. В 2021 году планируют приступить к реализации проекта строительства надземного пешеходного перехода через проспект Притомский к зданию Кассационного суда.







По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.