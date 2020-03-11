С 10 марта на базе Кемеровского областного центра медицины катастроф начал работу единый номер «горячей линии»: 8-800-201-2522.

Телефон предназначен для жителей региона, прибывших из стран неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день это Китай, Иран, Южная Корея, Италия.

По указанному номеру телефона кузбассовцы могут сообщить о дате пересечения государственной границы Российской Федерации. В свою очередь, специалисты проведут консультацию по профилактике инфекции, расскажут о правилах временной изоляции в домашних условиях в течение 14 дней, получении листка временной нетрудоспособности, сроках обследования на новую коронавирусную инфекцию и медицинского наблюдения.

По данным областного департамента охраны здоровья населения, с 27 января 2020 года с целью предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кузбассе организовано медицинское наблюдение за жителями Кузбасса, прибывшими из Китая, и гражданами Китая, прибывшими в Кузбасс. Лабораторная диагностика на инфекцию проводится в ФБУЗ «Центров гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Случаев коронавирусной инфекции не выявлено.

Напомним, с 30 января 2020 года в Кузбассе утвержден Региональный план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Создан межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения вируса под руководством заместителя губернатора Алексея Цигельника.

В Кемеровской области в трех высших учебных заведениях обучается 62 студента-гражданина КНР. 56 студентов, выехавшие в КНР на каникулы, находятся на дистанционном обучении до 1 апреля текущего года.

Проведено обучение медицинских работников по диагностике, лечению, профилактике инфекции. Определен пункт круглосуточного медицинского наблюдения (обсерватор) за лицами, прибывшими из эпидемически неблагополучных территорий – на базе Центра отдыха «Притомье» (Кемеровский район, с. Березово) на 160 мест.

Также разработан план поэтапного развертывания медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным при выявлении случаев заражения. Первый этап: для госпитализации единичных больных с подозрением на коронавирус определены 14 медицинских организаций на 273 койки (мельцеровские боксы и боксированные палаты). Второй этап: для массовой госпитализации больных предусмотрено дополнительное развертывание 1120 коек.

По информации пресс-служба администрации правительства Кузбасса.