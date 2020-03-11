На обновленном портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на мероприятия Года памяти и славы подали заявки уже более 50 000 добровольцев. Неравнодушная молодежь займется помощью в организации главных мероприятий Года памяти и славы.

«Мы планируем подготовить более 100 000 волонтеров, которые смогут не только стать соорганизаторами крупных событий, но и оказать реальную помощь. Это забота о ветеранах, помощь в восстановлении семейного древа, благоустройство памятных мест и воинских захоронений и многое другое. Кроме того, каждый доброволец, зарегистрировавшийся на портале волонтерыпобеды.рф, пройдет специальное обучение на мобильной платформе. Вместе с нашими партнерами мы разработали Единый стандарт подготовки волонтеров, рассказывающий не только о функциях и навыках добровольцев, но и о истории Второй мировой войны», — рассказала руководитель Движения Ольга Амельченкова.

«У нас в области с 2010 года проходит наша областная патриотическая акция «1418 шагов к Победе!». Она традиционно проходит в апреле-мае, когда волонтёры и активисты проводят целый ряд мероприятий по разным направлениям: от ремонта и благоустройства памятных мест до адресной помощи фронтовикам и их семьям. В этом году в рамках акции нам предстоит охватить больше 30 000 человек. В 2019 году мы участвовали в интереснейшем проекте – составлении книги «Дважды победители» о кузбассовцах, которые вернулись с войны и восстанавливали родные города, добиваясь трудовых успехов. В этом особенном году «Волонтёры Победы» включились в работу по сбору материалов о кузбассовцах, ушедших на фронт Великой Отечественной войны в рамках проекта Минобороны РФ «ДОРОГА ПАМЯТИ». Это новый, но очень значимый проект, поэтому мы гордимся, что можем помочь людям проявить своё уважение к подвигу своих дедов и прадедов», — пояснила региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Виктория Харлинская.

«Участие в мероприятиях, направленных на помощь ветеранам войны и труженикам тыла, считаю очень почетным. Великая Отечественная оставила свой тяжелый след в истории каждой семьи в нашей стране. Каждый, кто прошел через эти страшные годы, достоин уважения и внимания. Поэтому долг нашего, молодого поколения сделать самое главное – сохранить историческую правду, собрать каждое слово очевидцев и бережно пронести сквозь года», — сказала член федеральной команды направления «Великая Победа» движения Наталья Коваленко.

«Волонтёрская деятельность для меня – возможность узнать интересных людей, прикоснуться к истории нашей Родины, проникнуться атмосферой великих событий прошлого. Крайне важно сегодня, пока ещё есть возможность, самому услышать рассказы о подвигах своих соотечественников, побывать у ветеранов, узнать их поближе и, если надо, обязательно помочь. Это самое малое, что лично я могу для этих героических людей сделать», — сказала муниципальный руководитель движения в г.Кемерово Эльмира Бектаева.

До Дня Победы остается чуть больше двух месяцев. Впереди самые интересные и важные проекты Волонтеров Победы. Заходите на сайт волонтерыпобеды.рф, регистрируйся и присоединяйся к тем, кто чтит свою историю.

Фото с сайта волонтерыпобеды.рф