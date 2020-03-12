В Полысаеве прошли соревнования для детей с ограниченными возможностями. Среди участников — лыжники, бегуны и юные каюры с их четвероногими напарниками — хаски. Как собаки могут научить кататься ребёнка на лыжах и помочь установить личные спортивные рекорды, узнавала Анастасия Подоляко.

Круг — около 400 метров. Спортсмены проходят его с четвероногими напарниками и помощниками. Организаторы отмечают: дети стараются не столько обогнать друг друга, сколько улучшить свой прошлый результат.

Некоторые собаки в команде тоже особенные. Например, псу по кличке Фокс уже 9 лет. Обычно в этом возрасте ездовые хаски завершают спортивную карьеру. Но он уходить на заслуженный отдых пока не собирается. Есть и те, кого выбросили, обидели или покалечили прошлые хозяева. Здесь отзывчивые и дружелюбные животные ищут новых друзей и учатся доверять людям.

Удачный опыт лечения полученной при катании на лыжах травмы посредством прогулок с собакой в 2017 году вдохновил Майю Лузянину создать секцию хаскитерапии «Лучший друг». Занимаются в ней 15 детей с особенностями здоровья. Спортсмены бегают, работают на тренажёрах и занимаются на неустойчивых поверхностях. А устанавливать личные рекорды, несмотря на диагноз, им помогают 20 пушистых и дружелюбных тренеров.

Автор: Анастасия Подоляко