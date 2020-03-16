Коронавирус в Кузбассе. Напомним, 14 марта подтвердились два случая заражения новой инфекцией. Кемеровчане вернулись из Италии. Московские специалисты Роспотребнадзора предупредили путешественников о подозрении на заболевание, информацию сразу же передали в кемеровскую службу.

Так ли страшен коронавирус, как его малюют? Сейчас вернувшиеся из Италии туристы госпитализированы. На сегодняшний день их состояние стабильное. Есть незначительные улучшения. У четырех контактирующих с путешественниками наличие новой инфекции по истечении 10 дней не подтвердилось.

Также специалист Роспотребнадзора опровергла информацию о том, что заболевшие до изоляции контактировали с большим количеством людей. В тот же день, как пришли положительные результаты заболевших, губернатор Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима «Повышенная готовность». По рекомендациям студенты вузов Кузбасса переходят на дистанционное обучение, ученики школ — на двухнедельные каникулы, а в детсадах вводится свободное посещение.

Также в распоряжении указано — не проводить массовые мероприятия. В связи с этим отменены фестиваль «Студенческая весна» и «Тотальный диктант», а также финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом, намеченный на 21 марта. Также в режим повышенной готовности перешёл общественный транспорт. Весь подвижной состав обрабатывается специальными дезинфицирующими средствами.

С коронавирусом в Кузбасс пришли и новые виды мошенничества. Злоумышленники звонят и предлагают лекарства от нового вида инфекции, а также пройти быстрый тест на выявление болезни. Чаще обманутыми становятся люди старшего поколения. К сожалению, именно они наиболее уязвимы, как для преступников, так и для нового вируса. В любом случае необходимо быть внимательными к своим старшим родственникам и обеспечить защиту. Правительство Кузбасса совместно с Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области контролируют ситуацию на постоянной основе.

Автор: Виктория Тимкина