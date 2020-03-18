Губернатор Сергей Цивилев дал распоряжение направить 30 млн рублей на борьбу с распространением коронавируса COVID-19 в регионе. Средства будут выделены из областного бюджета. На них купят лекарства, средства индивидуальной защиты, антисептики и медицинские изделия, в том числе бесконтактные термометры.

«Мы должны задействовать все силы и средства, разработать наиболее эффективные, возможно даже нестандартные меры», – сказал губернатор во вторник 17 марта, выступая на заседании Областного межведомственного штаба по охране здоровья населения.

Сергей Цивилев подчеркнул, что межведомственный штаб продолжит работу в круглосуточном режиме, также будут работать и муниципальные штабы. Губернатор поручил усилить профилактические меры во всех учреждениях и организациях региона, особое внимание уделить профилактике на транспортных узлах автовокзалах, железнодорожных вокзалах, аэропортах. Сергей Цивилев отметил, что необходимо усилить информирование граждан по мерам профилактики, особенно кузбассовцев старше 60 лет, подключить к этой работе волонтеров.

На сегодняшний день в России зарегистрированы 93 зараженных новым вирусом, выздоровевших – 8, сообщил на заседании штаба заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник. В Кузбассе зафиксированы два случая заболевания. За последние сутки получены отрицательные результаты тестов на коронавирус у 5 человек, которые контактировали с заболевшими.

В домашнем карантине находятся 96 жителей Кузбасса, которые в течение последних 14 дней вернулись из зарубежных поездок. Более 200 кузбассовцев уже прошли двухнедельный домашний карантин и были признаны здоровыми.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.