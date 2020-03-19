18 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов на шахте «Талдинская-Западная-1» в Кузбассе провел совещание по вопросам вывоза угля. По результатам обсуждения губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали дополнительное соглашение к документу о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории региона на период 2019-2035 годы. Оно ранее было подписано летом 2019 года на полях ПМЭФ.

«Очень важный, я считаю, прорыв сделан в том, что, наконец, удалось договориться по соглашению по вывозу угля в восточном направлении. Это самое востребованное угольными компаниями направление. У нас с начала этого года там есть проседание по сравнению с прошлым годом. В примерном объеме уже накоплен с начала года 1 млн тонн. Договорились о том, что в ближайшее время оно будет компенсировано», — прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Стороны договорились об отгрузке и транспортировке не менее 53 млн тонн кузбасского угля в 2020 году, а также помесячном распределении объемов перевозок в восточном направлении, исходя из необходимости проведения ремонтных и строительных работ на железной дороге. Кроме того, будет определена оптимальная логистика для разгрузки жд инфраструктуры, выведены с путей железных дорог пустые подвижные составы.

«Сегодняшнее соглашение о вывозе из Кузбасса угля на восточный полигон — первый шаг по совместному развитию, серьезное компромиссное решение. Несмотря на снижение отгрузки за последние два месяца, по результатам этого года мы должны выйти на объем перевозок в восточном направлении не ниже прошлого года», — подчеркнул Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.