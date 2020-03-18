Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов сообщил о планах ускорить модернизацию Восточного полигона РЖД, чтобы повысить пропускную способность железных дорог и создать условия для экспорта кузбасского угля на перспективные рынки стран Азии.

«Мы делаем все, чтобы ускорить ввод объектов железнодорожной инфраструктуры. Я считаю, что мы задолжали Кузбассу, потому что мы сдвинули на два года фактически сроки ввода объектов, которые предполагали сдать раньше. Сейчас будем наверстывать отставание. Это касается ближайшего будущего, а прямо сейчас нам нужно выйти на объемы вывоза угля не ниже, чем в прошлом году», — сказал Андрей Белоусов во время рабочей поездки в Кузбасс в среду 18 марта.

Ранее в среду губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что жители региона ждут поддержки от правительства Российской Федерации в связи со спадом в угольной отрасли.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.





