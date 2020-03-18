Открытие объекта с современным швейным оборудованием позволило создать 28 рабочих мест.

Для размещения швейных машин отремонтировали отдельное помещение, установили светодиодное освещение и систему вентиляции. Для нового цеха закупили оборудование с числовым программным управлением. Такая техническая начинка позволяет настроить машины для выполнения практически любой операции с тканями. Пошив максимально быстрый и качественный. При этом экономится электроэнергия.

Для работы на новом производственном участке осуждённые прошли курсы в профессиональном училище. Оно действует в колонии. В ближайшее время будет набрана ещё одна группа подготовки.

Предприятие учреждения специализируется на производстве и поставке изделий из бетона, пиломатериала, водогрейных котлов. Список услуг внушительный. Выпуск швейной продукции — одно из главных направлений производства. Много лет исправительная колония Яи шьет спецодежду для отраслей промышленности и, в первую очередь, для предприятий, связанных с угледобычей. Предполагается, что новое оборудование поможет увеличить производительность труда более чем в 2 раза.

Автор: Анна Егорова