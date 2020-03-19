В эксклюзивном комментарии губернскому телеканалу «Кузбасс 1» (входит в состав РМХ «Кузбасс» ) академик РАН, занимавшийся первыми ВИЧ – инфицированными в СССР, Вадим Покровский заявил, что появление клинически испытанной вакцины против коронавирусной инфекции возможно через год.

На вопрос о возможности разработки вакцины против коронавирусной инфекции руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции отметил, что сомнений нет в том, что такая вакцина будет создана. Вадим Покровский особо подчеркнул; «Думаю, что вакцину разработают одновременно российские и зарубежные ученые. При этом в недалеком будущем в лечении больных будут использоваться несколько вакцин, произведенных в разных странах».

Оценивая ситуацию с распространением коронавируса в нашей стране, Вадим Покровский заявил: «Говорить об эпидемии коронавирусной инфекции в России нельзя. Речь идет о завозных случаях или, в крайних случаях, людях, заразившихся от близких, побывавших за рубежом. Так что пока меры, предпринимаемые для предупреждения распространения коронавируса в нашей стране, достаточно успешны».

При этом Вадим Покровский уверен, что для получения правдивой информации о коронавирусе сегодня важно ориентироваться только на официальные источники и в первую очередь на сведения от специалистов Роспотребнадзора и Государственной комиссии по борьбе с коронавирусом.

Для справки: Вадим Валентинович Покровский— российский медик, специалист в области профилактики и лечения инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита человека. Член корреспондент РАМН с 1997 года. Академик РАН с 2013 года. Опубликовал более 300 научных работ, 2 монографии, 2 книги и 4 учебных пособия. В 2000 году за внедрение в медицинскую практику противовирусного средства «Фосфазид», активного в отношении ВИЧ и гепатита B, награжден Государственной премией Российской Федерации.

В полном объеме эксклюзивное интервью с Вадимом Покровским в авторском проекте Александра Смирнова «Как дела, Кузбасс?» на телеканале «Кузбасс 1».

Смотрите в субботу, 21 марта, в 9:00, 20:00 и 23:00, а также в региональных блоках на телеканале ОТР в 8:30 и 18:30.