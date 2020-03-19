В России умер человек с коронавирусом. Первый случай. У 79-летней пенсионерки были хронические заболевания. В оперативном штабе уточнили, смерть наступила не от инфекции «COVID — 19». Массовые мероприятия с числом участников более 100 человек отменены в Кузбассе из-за коронавируса. Распоряжение по усилению мер против распространения новой инфекции подписал Сергей Цивилев в связи с ухудшением ситуации в мире по распространению болезни. Напомним, в Кузбассе введен режим повышенной готовности. В поликлиниках и больницах Новокузнецка помимо усиленной дезинфекционной обработки изменили режим приема пациентов.

На главном входе в 4-ю поликлинику — медицинский пост. Руки посетителей обязательно обработают антисептиком, а если выяснится, что есть признаки респираторной инфекции, направят к другому входу в здание, чтобы исключить риск заражения остальных граждан. Людям старше 60-ти лет вообще советуют в случае ухудшения самочувствия вызывать врача на дом, а не идти в поликлинику. К еще незавершившемуся в больницах карантину по ОРВИ и гриппу добавилась угроза коронавируса. С 16 марта медучреждения находятся в режиме повышенной готовности. Потоки пациентов разделили. Чтобы они не пересекались ни на входе, ни в коридоре, во всех подразделениях Новокузнецкого филиала областного кардиодиспансера создали карантинные зоны. В них и проводят прием пациентов с симптомами вирусной инфекции.

Пациент с температурой и кашлем сейчас для общей пользы становится потенциально подозрительным. На него заводят так называемый чек-лист. При выявлении пациента с подозрением на коронавирус его сначала поместят в изолятор поликлиники. А затем, если медики примут решение не просто о наблюдении, а о госпитализации, человека отправят в инфекционное отделение 29-й больницы. При необходимости в ней готовы развернуть госпиталь на 70 коек. Здесь есть оборудованные мельцеровские боксы для индивидуальной изоляции пациентов. В такой палате имеется отдельный санузел, а попасть в бокс можно через своеобразный тамбур, изолированный от общего коридора. 4 бокса вообще имеют индивидуальные входы прямо с улицы.

В каждом боксе — лекарственные препараты, облучатели, свои дезинфицирующие средства. Один подготовлен на случай возможных осложнений. Если пациенту понадобится респираторная поддержка, есть аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны. И даже мобильный рентгенографический комплекс наготове. В режиме изоляции в 29-й больнице прошли обследование 11 человек с подозрением на коронавирус, приехавшие из Китая, Южной Кореи, Италии.

Пока, на 19 марта, подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Новокузнецке не выявлено, что не отменяет необходимости соблюдать все меры профилактики.