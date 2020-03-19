Миномётные расчеты на КамАЗах преодолевали препятствия на трассе. Женский взгляд на соревнования военных – в сюжете Виктории Тимкиной.

Подготовить миномёт к стрельбе, обнаружить цель, скорректировать прицел. Юргинские военнослужащие должны поразить мишень — якобы живую силу условного противника. Уложиться нужно в кратчайшее время, при этом сохранять спокойствие. Цели находятся на расстоянии более 1 км. За непопадание начисляются штрафные круги. Это лишь один из этапов конкурса.

Стрельба из 120-миллиметрового миномёта, противотанкового гранатомёта и автоматов. Для некоторых военнослужащих этот конкурс первый.

В этом году оргкомитет конкурса усложнил маршрут: проложил неровную трассу длиной более 10 км с препятствиями: спусками, буграми. Спецэффектов добавила и природа — подтаял снег и размыл трассу. Преодолеть её также необходимо было на скорость. В новых условиях стрелка спидометра в КамАЗе поднималась не более 40 км/ч.

По итогам трёх конкурсных этапов — «Индивидуальная гонка», «Ночной спринт» и «Эстафета» — определят лучший расчёт и взвод, который поедет на следующий окружной этап в Самарскую область. Если участники и дальше будут показывать высокий уровень подготовки — отправятся на Всероссийские игры. А затем победители получат возможность представлять нашу страну на Международном конкурсе. Кстати, сейчас отборочные этапы уже прошли и в других военных округах. Например, в Абхазии уже завершились соревнования миномётчиков, где приняли участие около 500 военнослужащих. Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября. В Минобороны отметили, что уже подтвердили своё участие семь государств.

Автор: Виктория Тимкина