В социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения недостоверных сведений о деятельности сотрудников органов внутренних дел, участвующих в реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В информационном пространстве выявлено несколько сообщений, не соответствующих действительности. Среди них новость о том, что в ходе рейдовых мероприятий полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах, что будут привлечены к ответственности руководители образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников. Также фейковой является информация о том, что злоумышленники якобы проникают в жилища граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса, после чего усыпляют хозяев квартир и совершают тяжкие преступления.

Сотрудники кузбасской полиции напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Полицейские призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области.