Подготовка к весеннему паводку продолжается в Белове. Уже прошел традиционный смотр специализированной техники. Службы города отчитались о готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.

Противопожарные службы, скорая помощь, транспорт энергетических предприятий. В Беловском округе в зону возможного подтопления попадают около 300 домов. К паводку здесь готовятся усиленно. По прогнозам синоптиков, половодье ожидается раньше срока на десять дней.

Уже сформирован список беловчан, которые проживают в возможной зоне подтопления. За каждой семьей закреплен социальный работник.

Тем временем коммунальщики расчищают ливневые канализации. Общая протяженность стоков в Белове — восемь с половиной километров. Большую часть уже привели в порядок. Рабочие освобождают канавы и оголовки водопропускных труб. При необходимости их промывают.

Продолжается работа и по вывозу снега. С начала года коммунальщики Беловского городского округа убрали более 140 тысяч кубов. Дважды в неделю проводятся замеры скважин. Уровень воды взят на контроль.

Автор: Арина Мерлова