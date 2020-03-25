Глава государства предложил ряд мер по борьбе с распространением коронавируса:

— Перенести дату голосования о принятии поправок в Конституцию. Решение по выбору новой даты примут в скором времени.

— Период с 30 марта по 5 апреля объявлен нерабочим. При этом полностью сохранится заработная плата. В эти дни продолжат работать все экстренные службы, аптеки и продуктовые магазины.

— Все льготы на время карантина будут продлены автоматически без справок. Семьям, которые имеют право на маткапитал выдадут дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до трех лет. Ветераны и труженики тыла получат выплаты до майских праздников.

— Больничные будут рассчитываться из суммы одного МРОТ. Пособие по безработице Владимир Путин предложил поднять на 4 тысячи: с 8 до 12 тыс. рублей.

— Компаниям малого и среднего бизнеса глава государства рекомендовал предоставить отсрочку по всем налогам кроме НДС на ближайшие 6 месяцев. То же самое распространяется на банковские кредиты.

— Будут установлены кредитные каникулы. Они каснутся потребительских и ипотечных кредитов и предусмотрены для тех, чей месячный доход сократился более чем на 30%. Граждане, попадающие в этот перечень, смогут на время прекратить обслуживание своего долга без штрафных санкций.

В завершении обращения Владимир Путин отметил, «все меры сработают, если мы проявим сплоченность, если граждане будут действовать вместе».