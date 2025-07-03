Гидравлические испытания провели на 3,5 тыс. км тепловых сетей в 24 муниципалитетах Кемеровской области. В пресс-службе правительства Кузбасса отметили, что осталось протестировать около 400 км трубопроводов. Всего в регионе к следующему отопительному сезону нужно подготовить порядка 4 тыс. км тепловых и 13 тыс. км водопроводных сетей, а также 908 котельных. К примеру, в селах Зарубино и Глубокое Топкинского округа заканчивается ремонт котельных, а частном секторе Куйбышевского района Новокузнецка до конца августа заменят водопровод.

Все интересующие вопросы по подготовке к отопительному сезону кузбассовцы могут задать управляющим компаниям и единой дежурно-диспетчерской службе своего муниципалитета.

Фото: пресс-служба АПК