В Новокузнецке спецслужбы отработали антитеррористические действия

Пресечение теракта в аэропорту. Такая задача была поставлена перед сотрудниками всех ключевых служб, которые участвовали в учениях «Набат-Новокузнецк»: от ФСБ до Росгвардии.

Сценарий как из фильма – массовые беспорядки, прорыв митингующих через ограждения, блокирование самолета. И все это на территории международного аэропорта.

– Специально была выбрана новая площадка — недавно построенный международный аэропорт имени Бориса Валентиновича Волынова в городе Новокузнецке. Здание современное, инновационное. Применены новые технологии при строительстве. С каждым годом мы фиксируем увеличение пассажиропотока, тем более на горнолыжный курорт «Шерегеш». Поэтому для нас важно обеспечение безопасности всех пассажиров и жителей региона, – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В ходе учений отрабатывали все: от подавления беспорядков до эвакуации гражданских лиц и ликвидации негативных последствий. Цель — оценить, насколько слаженно и быстро силовики могут предотвратить теракт.

– Оперативным штабом в Кемеровской области проведено тактико-специальное учение, в рамках которого отрабатывались вопросы пресечения массовых беспорядков и вмешательства в деятельность объекта воздушного транспорта. Поставленные цели в рамках учения достигнуты, – сказал Вадим Морозов, официальный представитель УФСБ России по Кемеровской области.

Учения показали, что в Кузбассе, если будет необходимо, готовы оперативно справиться с любой подобной угрозой.