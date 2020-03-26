Когда день равняется с ночью шорцы по традиции встречают Чыл-Пажи — шорский Новый год по тюркскому календарю. Шаманы провели обряд благодарения у подножия горы Мустаг. Кормление духов, задабривание их и ритуал камлания.

Кульминация праздника — ритуал очищения и благословения. Люди собираются у костра, и шаман проводит древний обряд. Местные жители искренне верят в его силу. Поэтому относятся к таинству с особым уважением.

Коренной народ Кузбасса верит: завязать цветную ленту — привлечь к себе благополучие. Чыл-Пажи — один из главных праздников шорцев. Отмечается в конце марта в знак пробуждения природы. А значит — новой жизни.

Автор: Виктор Сохарев