Профилактика распространения COVID-19 должна на ближайшие дни стать основным приоритетом для органов власти всех уровней, заявил сегодня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на аппаратном совещании правительства Кузбасса, которое прошло в Новокузнецка в режиме видеоконференцсвязи.

«Для служб, которые работают в обычном режиме, вся эта неделя будет посвящена профилактике коронавируса. Первым вопросом в повестке работы органов власти региона будут меры по предупреждению инфекции. Прошу тех, кто дома, и тех, кто на работе, соблюдать все меры безопасности», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник доложил, что Кузбасс наращивает запасы медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Планируется дополнительно приобрести 27 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое оборудование. Первая партия поступит в регион в ближайшие 10 дней.

Первый заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса Алексей Бочанцев рассказал, как социальные работники ухаживают за пожилыми гражданами на дому. На сегодня социальные услуги на дому получают более 46,8 тыс. жителей Кузбасса. Для этого работают 46 центров социального обслуживания населения. Центры обеспечены антибактериальными средствами для рук, перчатками, масками, бахилами. Пожилые люди могут заказать на дом продукты питания, горячие обеды, промышленные товары первой необходимости, средства гигиены, лекарства. Сотрудники социальных служб бесплатно доставят заказы на дом, оплатить нужно будет только стоимость товаров.

Губернатор Кузбасса поручил социальным службам развивать сотрудничество с волонтерским движением, которое сегодня действует во всех муниципальных образованиях региона. По убеждению Сергея Цивилева, это позволит помочь большему количеству пожилых людей, которые находятся на дому в режиме самоизоляции.

Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса Павел Плешкань подчеркнул, что оказать помощь людям старшего поколения, которые сейчас на карантине или не имеют возможности выйти на улицу, хотят все больше молодых людей. Волонтерский корпус пополняется, сейчас в нем состоит уже около 500 человек.

Все звонки, поступившие на единую федеральную «горячую линию» 8-800-200-34-11 передаются в региональные волонтерские штабы. Кроме того, дополнительно в Кузбассе ввели региональный телефон в штабе: 8-996-413-00-81. Ежедневно обрабатывается 200–280 звонков. Каждое из 34 волонтерских подразделений Кузбасса оснащено дезинфицирующими средствами, перчатками и масками. В ближайшее время ожидается поставка средств индивидуальной защиты для волонтеров из федерального штаба. В дополнение к мерам санитарной безопасности, а также с целью противодействия возможному мошенничеству муниципалитетам рекомендовано закрепить волонтеров за пожилыми людьми на постоянной основе.

Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса Вероника Трихина доложила, что в торговых сетях имеется весь необходимый запас продовольственных и непродовольственных товаров. Постоянно пополняемый резерв рассчитан на 60 рабочих дней.

При выявлении роста цен у поставщиков и производителей специалисты отправляют информацию для проверки в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, Министерство сельского хозяйства Кузбасса и Минсельхоз РФ.

Губернатор Кузбасса поручил главам муниципалитетов проверить, все ли предприятия общественного питания и фудкорты временно прекратили свою деятельность на период режима «Повышенная готовность», введенного для противодействия распространению COVID-19.

«Проверки начать с сегодняшнего дня. Мы будем серьезно работать с теми, кто не выполняет распоряжение губернатора и не приостанавливает работу. Речь идет о жизни и здоровье наших людей», — заявил Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.