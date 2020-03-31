Кузбасские звезды спорта – чемпионы в различных видах спорта – в период карантина записывают ролики, на которых сами выполняют комплекс утренней гимнастики.

Инициатором выступили разработчики мультиформатного проекта Кузбасс300, который реализуется при поддержке Правительства региона с 2019 года в рамках празднования 300-летия открытия Кузбасса.

В числе первых, кто принял участие в акции и провел тренировку — игрок волейбольного клуба «Кузбасс» и сборной России Ярослав Подлесных, заслуженный мастер спорта по тайскому боксу, многократный чемпион России, Европы и мира Артем Вахитов, член сборной России по парашютному спорту, дважды чемпион мира, неоднократный чемпион Европы и обладатель кубка мира, член команды парашютистов по групповой акробатике «8-way Tanay» Владимир Павленко и мастер спорта международного класса по легкой атлетике и бобслею Надежда Сергеева.

Присоединиться к акции может любой желающий. Занятия доступны в инстаграм-аккаунт @kuzbass_300. Ссылка https://www.instagram.com/kuzbass_300/

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.





