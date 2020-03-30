Креативная, музыкальная, культурная жизнь — пока только онлайн. Чем занять себя в четырех стенах и как провести неделю карантина с пользой? Как кемеровчане проводят дни самоизоляции, узнавала Виктория Тимкина.

Российские звезды принимают участие во флешмобах и делятся творчеством в соцсетях. Новый контент создают и кузбассовцы. Кемеровчанка Арина Урусова включает «запись видео» и делится с друзьями идеями, как провести время с пользой дома. Недавно нашла новое увлечение — рисование картин по номерам. В буквальном смысле добавляет в свои будни яркие краски. Каждый день Арины уже расписан. Сегодня она изучает новые техники живописи, на завтра — онлайн-уроки по английскому языку.

Не скучает без дела и студентка Марина Ходкевич. Сейчас она на дистанционном обучении. Ежедневно выполняет домашние задания. Сегодня по плану — анатомия. Эти знания пригодятся ей не только в учёбе. Марина занимается спортом, изучает, как работает каждая мышца. И рассказывает об этом своим подписчикам. Сегодня делится новым полезным рецептом — запечённой курицей в духовке с овощами.

Прочитать книги, которые покупали, а потом про них забывали, или сделать перестановку в квартире. Пришло время сделать то, что долго откладывали. И… запечатлеть на фото свое занятие, чтобы принять участие в акции нашего телеканала #ЛучшедомаКузбасс.

Выкладывайте фотографии или видео, как проводите время на карантине и отмечайте наш аккаунт. Ведь #Лучшедома!

Автор: Виктория Тимкина