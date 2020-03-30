Такая идея пришла руководству исправительной колонии №37 в конце 2019 года. Пользуется ли задумка популярностью среди заключенных, расскажет Елена Башук.

Насладиться горячей выпечкой, свежесваренным кофе и атмосферой, созданной своими руками. Мебель в кафе осуждённые смастерили сами — в столярном цехе на территории колонии. Теперь в установленное распорядком дня время заключённые могут приобрести любое блюдо на своё усмотрение.

Вся продукция, представленная в меню, производится на базе колонии. В учреждении работает цех по изготовлению замороженных полуфабрикатов. А теплицы позволяют собирать урожай капусты, кабачков, огурцов и помидоров. Блюда для осуждённых готовят профессионалы: это повара, которые соблюдают строгий контроль качества.

Всего в меню представлено более 20 видов блюд. Это выпечка, колбасы, домашние супы. В период карантина действует правило: посещать кафе можно строго по очереди, избегая массового скопления людей.