Собственнику кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявили обвинение в получении взятки. Фигуранта громкого уголовного дела экстрадировали в Россию из Польши на прошлой неделе.

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России продолжает расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Вишневского – бывшего генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». После того, как бизнесмен был передан польской стороной нашим правоохранителям, его поместили в карантин и взяли тест на наличие коронавируса, который инфекции не выявил.

-После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 291 УК РФ «Дача взятки», и Вишневский был допрошен в присутствии защитника, — сообщили в СУ СК.

По версии следователей, Вишневский дал взятку в 7 миллионов рублей бывшей начальнице инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой, которая также проходит по уголовному делу в качестве обвиняемой, и ее соучастникам. В итоге предпринимателем в обход закона было получено разрешение на ввод торгового центра «Зимняя вишня» в эксплуатацию.

То, что Комкова проигнорировала грубейшие нарушения противопожарной безопасности, привело к трагедии. 25 марта 2018 года в торговом центре произошел пожар, который унес жизни 60 человек, 37 из которых – это дети.

После пожара Вячеслав Вишневский успел скрыться за границей, он был объявлен в международный розыск. Установлено, что на сэкономленные при строительстве «Зимней вишни» деньги он приобрел дорогостоящее имущество.

-В целях возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании, — сообщили в Следкоме.

Сейчас следователями выполняются все необходимые действия по завершению расследования.