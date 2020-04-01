Правительство Кузбасса подготовило дополнительные комплексы мер для защиты населения от распространения новой коронавирусной инфекции, эти меры будут вводиться в случае необходимости с учетом мнения медиков. Об этом сообщил сегодня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Сегодня основная задача — защитить Кузбасс и поддержать врачей, потому что вы находитесь на передовой борьбы с болезнью. Мы готовы к любому развитию событий. Заготовлены дополнительные комплексы мер, которые мы будем вводить в случае малейшего ухудшения ситуации. Есть и жесткие пакеты мер: если где-то на территории Кузбасса произойдет рост числа заболевших коронавирусом, мы изолируем эту территорию от остальной области. Но пока такой необходимости нет. Будем действовать по ситуации и советоваться с вами, сколько еще должен продлиться карантин, что нужно ужесточить, какие ограничения можно снять. Мы впервые в такой ситуации, и для нас очень важно ваше мнение, мнение профессионалов. Отменять режим повышенной готовности тоже будем постепенно, шаг за шагом», — сказал Сергей Цивилев во время посещения родильного дома Новокузнецкого филиала областного клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша. Роддом временно переоборудован под размещение пациентов с коронавирусной инфекцией.

Медики поддержали введенные губернатором ограничительные меры и предложили дополнительно ограничить перемещение людей через границы Кемеровской области и между населенными пунктами области, а также ужесточить запрет на присутствие несовершеннолетних в общественных местах и на детских площадках.

Главный врач больницы Виталий Херасков рассказал о подготовке роддома к возможному приему больных коронавирусной инфекцией и об имеющихся ресурсах. Готовы к использованию реанимационные койки с возможностью подключения аппаратов искусственной вентиляции легких и 25 аппаратов ИВЛ. Еще два аппарата находятся в резерве и будут подключены при необходимости. Прорабатывается вопрос привлечения медицинского персонала из других медицинских учреждений города, в том числе частных клиник.

Беременные женщины Новокузнецка на время угрозы коронавирусной инфекции получают медицинские услуги в перинатальном центре ГАУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1», новорожденные – в неонатальном стационаре ГБУЗ «Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского».

На данный момент жители Новокузнецка с подозрением на коронавирусную инфекцию поступают в инфекционное отделение Городской клинической больницы № 29. В ней к приему пациентов подготовлены 70 коек, есть 3 аппарата ИВЛ. Также на случай распространения в Новокузнецке новой коронавирусной инфекции подготовлена Городская больница № 22. Там к приему больных готовы 140 коек, из них 30 с возможностью подключения аппаратов ИВЛ. Кроме того, есть возможность увеличить мощности до 60 аппаратов ИВЛ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.