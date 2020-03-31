Такую возможность дает информационный сайт «Дорога памяти», где любой желающий может добавить фотографию и заметки о ветеранах Великой Отечественной войны. Информацию потом оформят в интерактивную галерею. К слову, россияне активно подключились к этой работе. Сейчас список участников боевых действий состоит из нескольких миллионов имён. Увековечить память своих фронтовиков желают многие. Семья Лышавских из Новокузнецка — не исключение.

Под чутким контролем мамы четырёхлетний Егор мастерит открытку к 9 мая. Танк разукрасил накануне. Сегодня только завершить осталось — добавить праздничных акцентов. Эта открытка, конечно, не попадёт в «Дорогу памяти», но и ей мальчишка найдёт применение. Говорит, в День Победы вручит её ветерану. Тому, кто встретится первым на его пути. Своих живых героев в семье Лышавских уже не осталось. А было трое. Одному из них, Михаилу Алексеевичу Щербакову, своему прапрадедушке Лев пишет письмо.

11-летний Лёва — тот счастливчик среди юного поколения, кто ещё застал своего прапрадедушку. И даже успел послушать боевые истории… Михаил Щербаков ушёл на фронт в 19. Воевал в 91-ой стрелковой дивизии. Получил серьёзное ранение в ногу. В 42-ом вернулся домой…

Письмо Лев складывает треугольником. В таком виде и получали наши деды весточки. Жаль только, сейчас прадеду в руки его не передать.

Гордились бы своими внуками и другие прадеды. Иван Иванович Лышавский успел повоевать даже в Финскую войну, а с Великой Отечественной домой вернулся только в 55-ом. Пехотинец Шамсула Сунагатуллович Хамилуллин встретил Победу в госпитале. Все три героя сражались до последних своих возможностей.

Информацию собирали по крупицам. Теперь история каждого ветерана будет увековечена в интерактивной галерее «Дорога памяти». Портал постоянно обновляется. И уже сейчас на сайте проекта числятся более 28 миллионов записей и фотографий об участниках Великой Отечественной войны. Все собранные материалы — это лишь отправная точка крупнейшего памятника, который расположится на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых сил России «Патриот».