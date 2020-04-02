Все меры профилактики коронавируса должны соблюдаться в Кузбассе, несмотря на стабильную ситуацию и отсутствие новых случаев заболевания, заявил губернатор Сергей Цивилев на заседании межведомственного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Стабилизация ситуации — не повод расслабляться. Степень риска остается высокой. Поэтому все должны соблюдать меры профилактики: и люди на самоизоляции, и специалисты работающих предприятий. Контроль за выполнением рекомендаций должен быть постоянным и жестким. Решать возникающие проблемы нужно незамедлительно и на местах, в тесном сотрудничестве с врачами и волонтерами», – обратился Сергей Цивилев к членам штаба.

Губернатор также поблагодарил медицинских работников и волонтеров за слаженную работу, направленную на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Государственная лаборатория по диагностике коронавирусной инфекции начала работу в Кемерове на базе областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, сообщил на заседании заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

«С момента начала работы лаборатория выполнила 600 тестов. Анализ проводится с применением тест-систем, разработанных новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Коронавирус выявляют методом ПЦР — полимеразной цепной реакции. Он дает возможность быстро получить подтверждение наличия вируса», — сказал Алексей Цигельник.

Он также сообщил, что в Кузбассе создан единый регистр пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. При подтверждении диагноза регистр позволяет оперативно уточнить, где живет заболевший, и направить рекомендации по карантинным мерам в медицинскую организацию этого муниципалитета.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.