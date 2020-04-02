Не дать вирусу распространиться — главная задача на сегодня. Одной из мер по борьбе с новым видом инфекции в распоряжении Сергея Цивилева стало временное приостановление деятельности торгово-развлекательных центров. Накануне губернатор проверил крупные магазины на юге области, а как обстоят дела в столице региона, узнавала Виктория Тимкина.

Сергей Цивилев провёл проверку в одном из крупных торговых центров Новокузнецка. Ряд магазинов, торгующих одеждой и электроникой, продолжали работу. Губернатор Кузбасса заявил, те предприятия, которые проигнорируют распоряжение о приостановке работы, будут закрыты по суду в течение дня.

В социальных сетях все чаще появляются фотографии и публикации о том, что в Кемерове торговые центры продолжают свою деятельность, несмотря на распоряжение губернатора о временном приостановлении их работы. Сегодня мы проверили крупные магазины. Бутики с одеждой и косметикой уже закрыты. Работают только точки с товарами первой необходимости и отделы с продуктами.

В продуктовых магазинах на полу наклеили ленты для соблюдения дистанции покупателей. А для безопасности кассиров установили защитные щиты.

Напомним, согласно распоряжению губернатора, продолжить работу могут аптеки, точки по оказанию услуг связи, продуктовые магазины, отделы с товарами для дома указанными в перечне. Пока деятельность торговых центров приостановлена до 5 апреля, но не исключено, что сроки будут меняться.

Автор: Анастасия Подоляко