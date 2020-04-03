Как сообщили в Министерстве транспорта Кузбасса, перевозчики приостановили автобусное сообщение с субъектами России, в которых выявлены случаи новой коронавирусной инфекции. Билеты на межрегиональные автобусные рейсы не будут продаваться до особого распоряжения.

В случае необходимости перемещения за пределы региона по России можно воспользоваться авиа- и ж/д транспортом (поезда дальнего следования). Таким же образом жители Кузбасса, которые еще находятся за пределами области, могут вернуться обратно. Так, поездами дальнего следования можно доехать до станций Яшкино, Юрга и Тайга, и добраться до нужного города на внутриобластном автобусном рейсе. Кроме того, не запрещено передвижение между регионами на личном транспорте.

В рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции были направлены обращения в администрации Новосибирской и Томской областей, Алтайского края, Республики Алтай и Красноярского края с просьбой для минимизации рисков появления новых случаев заражения ограничить пассажирское сообщение внутри Сибирского Федерального округа и поддержать принимаемые в Кузбассе меры по изоляции региона путем отмены рейсов межрегионального автобусного сообщения.

Также в связи со значительным уменьшением пассажиропотока снижено количество рейсов по внутриобластным межгородским и пригородным маршрутам. В расписаниях движения сохранены только наиболее востребованные у пассажиров рейсы. Подробную информацию можно узнать в ПАТП муниципалитетов. Контактная информация по автовокзалам и автостанциям размещена на официальном сайте ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.