В рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции губернатор Кузбасса поручил главам территорий перевести в онлайн-режим обсуждение проектов благоустройства с жителями, используя для этого различные интернет-сервисы, в соответствии с рекомендациями Минстроя России.

«Мы создали и активно развиваем «КузбассОнлайн» — цифровую платформу вовлечения граждан в процессы принятия решений по развитию городов. Это позволяет наладить обратную связь с жителями, определить, что больше всего волнует горожан. Время диктует новые вызовы, справиться с которыми мы сможем за счет применения новых технологий и сервисов», — сказал губернатор.

Рекомендация главы региона касается и малых городов, и исторических поселений, поскольку сейчас идет подача заявок на всероссийский конкурс благоустройства городской среды в этих населенных пунктах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Региональное мобильное приложение «КузбассОнлайн» и одноименный сайт — открытая городская площадка для оперативной работы региональных и муниципальных властей с обращениями граждан. Сервис разработан в соответствии с требованиями Минстроя России и реализует компонент «Активный горожанин» платформы «Умный город». Внедрение и разработка сервиса велись в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Пользователи iOS могут скачать приложение в App Store, пользователи Android — в Google Play Маркет.

При открытии сайта https://kuzbass-online.ru/ на компьютере определяется геолокация пользователя, автоматически настраивая работу сайта для города, где пользователь находится. Если же зайти на сайт с телефона, то пользователю будет предложено скачать мобильное приложение.

Сервис позволяет гражданам сообщать органам власти на местах о проблемах в сферах ЖКХ, благоустройства, общественного транспорта, безопасности и экологии. Кузбассовцы также смогут следить за городскими событиями, знакомиться с градостроительными планами, планами по ремонту дорог, дворов, коммунальных сетей, участвовать в опросах по вопросам формирования городской среды, вносить собственные предложения по благоустройству, работе пассажирского транспорта, экологии. ​

В марте 2020 года на платформе «КузбассОнлайн» были зарегистрированы уже 6,5 тыс. пользователей из пилотных территорий. По статистике, их жалобы и обращения рассматриваются в среднем в срок от трех до восьми дней, что значительно быстрее, чем если бы они обращались к властям письменно. В 2020 году запланировано внедрение цифровой платформы во всех муниципальных образованиях Кемеровской области, ожидается, что к концу года приложением будут пользоваться порядка 150 тыс. человек.

«У жителей благодаря онлайн-сервисам появляется возможность в комфортных и безопасных условиях, не выходя из дома, голосовать за объекты благоустройства, их наполнение и внешний вид», — считает глава Минстроя России Владимир Якушев.

Заявочная кампания конкурса малых городов и исторических поселений продлится до 1 июня 2020 года. Затем все поступившие заявки пройдут через сито технической экспертизы, получат предварительную оценку экспертов и членов Межведомственной рабочей группы, до 15 августа пройдут очные защиты команд. Победителей федеральная комиссия планирует назвать в срок до 1 сентября. Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по инициативе президента России Владимира Путина.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.