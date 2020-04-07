Как сообщает штаб при правительстве Кузбасса, созданного в целях охраны здоровья населения, на территории области за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Состояние троих пациентов с подтвержденным диагнозом без существенных изменений. Один из них продолжает получать лечение в инфекционной больнице города Кемерово, еще двое – в городской больнице № 29 города Новокузнецк.

Под наблюдением медиков находятся еще 12 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Они изолированы, проводятся диагностические мероприятия.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.