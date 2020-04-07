Дезинфекция дорог, улиц и других общественных территорий проводится в Кузбассе по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Традиционно после зимы службы жизнеобеспечения убирают вытаявший из-под снега мусор на площадях, аллеях и набережных, во дворах и на обочинах, моют дороги. Нынешняя весна внесла коррективы, и работы дополнились обработкой дорожного покрытия, тротуаров, остановочных павильонов, дворов, подъездов и лифтов дезинфицирующими средствами.

По данным Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, за первую неделю апреля работники ЖКХ обработали хлорсодержащим раствором примерно треть от запланированного объема проезжей части — свыше 5 тыс. км. Также дезинфицировали 3,1 тыс. пешеходных переходов и 4,2 тыс. остановок, почти 500 парков и скверов.

Особое внимание уделяется также вывозу твердых коммунальных отходов из жилых микрорайонов и частного сектора. Задача — не допустить переполнения контейнеров из-за увеличения объема отходов за счет тех жильцов, которые сейчас перешли на удаленный режим работы или находятся в самоизоляции. Сотрудники коммунальных служб отмечают, что теперь бытовой мусор пополнился использованными средствами индивидуальной защиты. Они рекомендуют собирать медицинские маски и перчатки в отдельный герметично закрытый пакет, лучше двойной.

По поручению губернатора Кузбасса, дополнительные меры безопасности для защиты сотрудников обязаны предпринять все работающие предприятия, включая коммунальные и дорожные службы. Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами регулярно обрабатывают мусоровозы антибактериальными растворами. Все их работники перед выходом на линию проходят врачебный контроль, в том числе измерение температуры. Персонал обеспечен спецодеждой, перчатками, респираторами, дезинфицирующими и моющими растворами и салфетками.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.